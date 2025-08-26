Маск обвинил Apple и OpenAI в «коварном сговоре» 1 26.08.2025, 12:06

И подал в суд.

Глава X, Tesla, xAI и других компаний Илон Маск подала в суд на Apple и OpenAI, обвинив их в сговоре и препятствовании развитию конкурентов в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Reuters.

По версии Маска, Apple и OpenAI фактически «заблокировали рынок», мешая появлению новых игроков, таких как X и xAI. В иске утверждается, что Apple намеренно ограничивает видимость приложений X и Grok и понижает их позиции в рейтингах из-за эксклюзивного сотрудничества с OpenAI.

«Если бы не эксклюзивная договоренность Apple с OpenAI, компания не имела бы причин игнорировать другие ИИ-продукты в своем магазине приложений», – выдержка из иска.

Хотя Apple действительно интегрировала ChatGPT в свои устройства, пока не очевидно, идет ли речь о нарушении антимонопольного законодательства. Тем более что другие ИИ-сервисы ранее поднимались на вершину рейтинга. Например, приложение DeepSeek было первым в App Store в январе этого года.

Глава OpenAI Сэм Альтман в ответ на обвинения иронично заметил, что такие заявления выглядят странно, учитывая «репутацию самого Маска», который, по словам Альтмана, не раз вмешивался в работу алгоритмов соцсети, чтобы продвигать собственные публикации и ограничивать конкурентов.

Стоит отметить, что иск был подан в северный округ Техаса, известный своей лояльностью к Маску. Это не первый случай, когда он выбирает именно этот суд для разбирательств, что некоторые называют «судебным шопингом».

