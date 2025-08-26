Лукашистам не удается скрыть экспортный провал 26.08.2025, 12:18

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси превысило $900 миллионов.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за первое полугодие текущего года составил более $48,6 млрд. Это примерно на $1 млрд больше, чем год назад. Но, как следует из статистики Нацбанка, в отличие от прошлого года в 2025-м белорусская внешняя торговля работает с минусом.

Отрицательное сальдо по товарам и услугам за январь — июнь составило минус $928,2 млн. Темпы его роста вновь ускорились (минус $809 млн было по итогам мая). Для сравнения: за шесть месяцев 2024 года сальдо было небольшим, но положительным — $4,5 млн.

Как СМИ уже писали ранее, проблема — в опережающем росте импорта. За июнь текущего года экспорт товаров и услуг в Беларуси вырос примерно на $4,2 млрд, а импорт — почти на $4,4 млрд.

При этом по услугам внешнеторговое сальдо Беларуси стабильно положительное — более $1,8 млрд за полгода. А вот по товарам в этом году — отрицательное. Ранее в Белстате сообщили, что по итогам июня оно превысило минус $3 млрд.

