Во сколько сейчас обойдется земельный участок под Минском? 26.08.2025, 12:31

1,148

Стали известны подробности предстоящего аукциона.

Очередной аукцион по продаже земельных участков состоится 19 сентября. Уже сейчас можно изучить лоты, за которые будут бороться участники. Есть как очень доступные варианты, так и весьма дорогие. Где они находятся и сколько стоят? Об этом пишет «Онлайнер».

Все участки, которые скоро будут искать своих владельцев, дислоцируются в Минском районе. Аукцион по их продаже состоится 19 сентября, однако подать документы на участие необходимо не позднее 15 сентября.

Давайте рассмотрим самый дешевый вариант. Надел площадью 10 соток в деревне Литвинково в Логойском районе оценен всего в 8000 рублей. В локации ничего примечательного — вокруг леса и поля. Из коммуникаций — лишь электричество.

Участок в деревне Лабунщине оценен в 15 000 рублей. Его размер — 10 соток. Из интересного можно обозначить то, что в этом населенном пункте на карте отмечено целых две артезианские скважины. Что касается инженерных коммуникаций, они все присутствуют: электричество, газ, водопровод.

В деревне Мацки Минского района на аукцион выставлен участок за начальные 18 000 рублей. Он довольно просторный — чуть больше 14 соток. Для будущего дома здесь проведено лишь электричество.

Ну а теперь перейдем к более дорогим, а значит, более привлекательным участкам. Например, в деревне Мочаны нашлось место для возведения дома недалеко от реки Вячи. Такое соседство подняло цену участка до 45 000 рублей. Да и площадь земли немаленькая — 12 соток.

В Мачулищах владельцев будут искать два земельных надела по 15 соток каждый. Они граничат с небольшим кусочком леса, поэтому часть окон будущих строений будет иметь живописный вид. Участки полностью готовы к стройке — здесь проведены электричество, газ, водопровод и канализация. Начальная стоимость — по 70 тысяч рублей.

Самые дорогие лоты находятся в деревне Малиновке. Оно и понятно, ведь отсюда рукой подать до Боровлян, Копища и непосредственно до МКАД. Оба участка имеют примерно одинаковые размеры — 10 и 11 соток, а также оценены в 120 тысяч рублей. Это начальная ставка, которая в процессе торгов может вырасти.

В указанные даты будут проводиться торги и по другим земельным участкам. Весь список можно изучить на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации.

