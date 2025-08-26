В Беларусь возвращается лето
Когда обещают до +31°С?
Для тех, кто не успел насладиться летним теплом, есть хорошая новость – в последние дни августа еще можно будет понежиться на солнышке. Синоптики обещают, что в некоторых регионах Беларуси столбики термометров поднимутся до +31°С.
В среду, 27 августа, погодные условия в республике все еще будет формировать в основном холодная неустойчивая воздушная масса. Ночью и утром на большей части территории, а днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами будет сгущаться туман. Ветер ожидается западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура ночью составит +4…+10°С, днем – от +16 до +22°С.
В четверг, 28 августа, будет уже теплее. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура ночью составит +4...+10°С, местами до +12°С. Днем будет от +18°С по северу до +29°С по юго-западу Беларуси.
В пятницу, 29 августа, потеплеет еще больше. Местами (преимущественно по северо-западной половине страны) пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура ночью составит +9...+16°С, по западу страны – до +17...+19°С. Днем воздух прогреется от +20°С по северу до +31°С по югу республики.