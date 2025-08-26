закрыть
26 августа 2025, вторник
В Минске возникла необычная проблема

1
  • 26.08.2025, 13:00
  • 1,462
В Минске возникла необычная проблема
иллюстративное фото dpa

Напрашивается далеко идущий вывод.

В Минске образовалась необычная проблема — нехватка малышей в детсадах. Об этом рассказала читательница сайта Charter97.org Валентина, бывшая жительница Серебрянки, выехавшая из Беларуси:

— Мы сдаем квартиру семье с двумя детьми. Так вот, весь август нашим арендаторам звонили из разных садов с просьбой отдать ребенка в группу. Не меньше шести раз приглашали, чуть ли не умоляли. В итоге дочка пошла в садик еще не достигнув двух лет.

Когда пришли в группу — там всего 9 детей. Сомневаюсь, что ситуация кардинально изменится осенью, ведь все разговоры были в тоне просьбы: «Пожалуйста, приходите именно к нам».

Позже начали интересоваться и нашей внучкой, мол, ее тоже очень ждут. Арендаторы объяснили, что ребенок уже ходит в садик в другой стране. Но на днях их снова побеспокоили — уже из лошицкого детского сада, куда они когда-то вставали в очередь сразу после рождения ребенка. Сотрудница спросила с надеждой: «Может, вы все-таки не придете? Потому что в группе аж 36 человек… » Услышав отказ, собеседница облегченно вздохнула.

По словам Валентины, ситуация выглядит тревожно:

— Напрашивается вывод — в Минске катастрофически не хватает молодых семей. Если густонаселенная Лошица еще кое-как справляется, то старая добрая Серебрянка уже не может обеспечить плановое количество мальчиков и девочек для так называемых ДДУ

