Астрономы обнаружили 300 странных ярких объектов 26.08.2025, 13:13

Открытие позволяет лучше понять, как формировалась Вселенная более 13 миллиардов лет назад.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили в ранней Вселенной 300 очень ярких объектов, которые могут быть одними из первых галактик. Но астрономы пока точно не уверены что это такое.

Если это галактики, то они намного ярче, чем предполагают современные модели эволюции Вселенной. Это открытие дает возможность лучше понять, как формировалась и развивалась Вселенная более 13 млрд лет назад. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Астрономы обнаружили 300 неожиданно ярких объектов, которые существовали через несколько сотен миллионов лет после рождения Вселенной, возраст которой оценивается в 13,8 млрд лет. Это могут быть одни из самых первых галактик, а может быть это какие-то другие объекты. Современные модели эволюции Вселенной предполагают, что галактики, которые появились через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва должны быть очень тусклыми. Это связано с тем, что у них еще не появилось очень много звезд. Но потенциальные галактики намного ярче, чем должны быть.

По словам астрономов, если хотя бы некоторые из 300 обнаруженных объектов окажутся ранними галактиками, то это открытие может поставить под сомнение современные теории о формировании галактик в ранней Вселенной. В этот период начали формироваться самые первые звезды и галактики.

Ученые говорят, что яркие объекты находятся очень далеко от нас, ведь из-за расширения Вселенной они находятся дальше, чем более 13 млрд световых лет. Тем не менее свет от этих объектов шел к нам более 13 млрд лет и показывает Вселенную такой, какой она была в то время.

Для оценки расстояний астрономы провели анализ яркости объектов в разных длинах волн света, чтобы определить их примерный возраст и массу. Телескоп Уэбб благодаря своим инфракрасным приборам позволяет астрономам заглянуть в самое далеко прошлое космоса.

Теперь астрономы намерены сосредоточить свое внимание на самых ярких источниках света. Если это окажутся галактики, то данное открытие улучшит понимание того, как быстро формировались и эволюционировали первые космические структуры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com