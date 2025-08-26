закрыть
«Эффектное фаершоу»: дроны ВСУ уничтожили российский командный пункт

  • 26.08.2025, 13:10
Атаку показали на видео.

Операторы БПЛА «Фурия» из 47 отдельной механизированной бригады «Магура» во взаимодействии с Воздушными Силами Украины поразили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Российской Федерации.

Кадры работы украинских военных были опубликованы в официальном Telegram-канале 47 ОМБр «Магура». На видео, снятом с дрона, можно увидеть несколько мощных взрывов.

«Устроили эффектное фаершоу ко Дню флага и Дню Независимости Украины», — говорится в подписи к видео.

Сообщается, что события происходили на Северо-Слобожанском направлении. Как следствие, был уничтожен вражеский пункт управления БПЛА.

«Обрезаем «крылья» вражеским летунам, чтобы наши воины работали спокойно и эффективно. И защищаем нашу логистику от нежелательных «гостей», — отметили в 47 ОМБр «Магура».

