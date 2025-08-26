закрыть
26 августа 2025, вторник, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: У Трампа есть еще вариант давления на Путина

  • 26.08.2025, 13:13
Politico: У Трампа есть еще вариант давления на Путина

Если мирные переговоры провалятся.

Европейский союз разрабатывает новые меры для давления на ослабленную экономику страны-агрессора РФ, но все больше осознает, что именно США находятся в наиболее выгодном положении, чтобы «закрутить гайки».

Об этом во вторник, 26 августа, пишет Politico.

По словам четырех европейских дипломатов, чьи имена не раскрываются, в 19 пакете антироссийских санкций, который должен быть обнародован в следующем месяце, не будет новых серьезных ограничений на продажу энергоресурсов, за счет которых Кремль финансирует свою войну против Украины. Он будет направлен против судов и компаний «теневого флота», который Москва использует для обхода санкций и экспорта нефти.

Однако самые болезненные последствия для Кремля наступили бы в случае введения вторичных санкций против компаний или стран, ведущих бизнес с Россией, пишет Politico.

Многие наблюдатели указывают, что российский диктатор Владимир Путин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске после того, как Вашингтон объявил о высоких пошлинах против Индии за покупку ею российской нефти.

Следующим драматическим шагом станет ужесточение аналогичных санкций, чтобы перекрыть ключевую для России торговлю с Китаем. Трамп, похоже, оставляет этот вариант на тот случай, если мирные переговоры по Украине провалятся, отмечается в публикации.

«Я думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, как все обернется», — заявил Трамп в пятницу, 22 августа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев