Politico: У Трампа есть еще вариант давления на Путина
- 26.08.2025, 13:13
Если мирные переговоры провалятся.
Европейский союз разрабатывает новые меры для давления на ослабленную экономику страны-агрессора РФ, но все больше осознает, что именно США находятся в наиболее выгодном положении, чтобы «закрутить гайки».
Об этом во вторник, 26 августа, пишет Politico.
По словам четырех европейских дипломатов, чьи имена не раскрываются, в 19 пакете антироссийских санкций, который должен быть обнародован в следующем месяце, не будет новых серьезных ограничений на продажу энергоресурсов, за счет которых Кремль финансирует свою войну против Украины. Он будет направлен против судов и компаний «теневого флота», который Москва использует для обхода санкций и экспорта нефти.
Однако самые болезненные последствия для Кремля наступили бы в случае введения вторичных санкций против компаний или стран, ведущих бизнес с Россией, пишет Politico.
Многие наблюдатели указывают, что российский диктатор Владимир Путин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске после того, как Вашингтон объявил о высоких пошлинах против Индии за покупку ею российской нефти.
Следующим драматическим шагом станет ужесточение аналогичных санкций, чтобы перекрыть ключевую для России торговлю с Китаем. Трамп, похоже, оставляет этот вариант на тот случай, если мирные переговоры по Украине провалятся, отмечается в публикации.
«Я думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, как все обернется», — заявил Трамп в пятницу, 22 августа.