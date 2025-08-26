«Как раньше уже не будет» 1 26.08.2025, 13:20

2,708

Эксперт прогнозирует изменения на рынке недвижимости в Минске.

В июле жилье в Минске продолжило дорожать. Больше всего прибавили в цене трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. При этом спрос на «однушки» сохраняется — их все чаще покупают как более доступную альтернативу «двушкам» или в качестве инвестиций, пишет «Зеркало».

Цены продолжают расти

В Минске в июле по сравнению с тем же месяцем прошлого года количество сделок сократилось, но к июню и маю 2025-го — выросло, рассказал эксперт рынка недвижимости Николай Тукин.

— Скорее всего, люди пытались бежать набирать себе кредиты пока еще можно было по старой процентной ставке — пытались прыгнуть в последний вагон.

При этом цены на квадратный метр продолжают расти. Средняя стоимость «квадрата» в июле была 1723 доллара. На вторичном рынке цены выросла до 1715 доллара, а в готовых новостройках — до 1815 доллара.

По итогам июля в однокомнатных квартирах в среднем квадратный метр строил 1887 долларов, в «двушках» — 1636, в «трешках» — 1548, в четырехкомнатных — 1468.

— В абсолюте больше дорожали «трешки» и «четырешки». Понятно, однушки неплохо подорожали. А вот двушки — «всего лишь» на 14 долларов, — говорит эксперт. — Есть ощущение, что потенциал роста квартир поменьше (двухкомнатных. — Прим. ред.) выдыхается, завершается, а «трешки» и «четырешки» просто догоняют тенденции квартир поменьше.

При этом, по словам Николая Тукина, однокомнатные продолжают пользоваться спросом, в том числе в качестве инвестиционных проектов.

— И сегодня разница между ценой метра в однушке и двушке уже 250 долларов. Для Минска это многовато, — добавляет эксперт.

Вторая возможная причина сохранения интереса к однокомнатным квартирам — подорожание жилья многие покупатели, которые раньше планировали купить «двушку» даже в не самом хорошем состоянии, теперь из-за нехватки денег выбирают однокомнатные, но в более хорошем состоянии.

Вместе с этим продолжает расти доля квартир, которые стоят больше 100 тыс. долларов. Если год назад таких было продано 20% от общего числа сделок, то в июле 20250го — уже 26%.

В то же время, по данным другого анализа, основной рост сделок пришелся на «хрущевки» 60-х годов — их продали около 260, что составляет примерно 18% рынка. Такую востребованность аналитики объясняют тем, что на фоне подорожания жилья покупатели ищут более доступные варианты. Тем более многие такие дома уже прошли через капремонт, в подъездах навели порядок, а в квартирах часто удобная планировка с изолированными комнатами. Поэтому эти варианты остаются привлекательными.

Как видно, цены на квадратные метры в Минске продолжают увеличиваться. При этом рост стоимости небольших квартир начал замедляться. Это происходило на фоне повышения ставок по кредитам на вторичное жилье — как на рыночных условиях, так и для нуждающихся. Подорожание кредитов будет влиять на количество сделок и цену квадратных метров в перспективе, считает Николай Тукин.

Если же курс доллара вернется к росту и поднимется, например, до 3,3−3,5 рубля, это также будет давить на рынок недвижимости.

— Как раньше уже точно не будет. У нас будут однозначно изменения и в количестве сделок, и в цене. Вопрос только на сколько, — говорит эксперт.

