От Киева до Сувалкского коридора: болота становятся щитом Европы 2 26.08.2025, 13:37

Восстановление осушенных болот может остановить российские танки.

После того как в феврале 2022 года украинские силы затопили пойму реки Ирпень, чтобы остановить наступление России на Киев, идея использования болот как оборонного инструмента набирает популярность в Европе. Затопление сделало территорию непроходимой для российской техники и сыграло ключевую роль в отражении атаки с севера, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Теперь страны на восточном фланге НАТО рассматривают восстановление осушенных торфяников как способ объединить оборону и борьбу с изменением климата. Влажные болота не только препятствуют движению танков, но и удерживают углерод, сокращая выбросы парниковых газов.

Половина торфяников ЕС осушена под сельское хозяйство, что делает их источником выбросов и удобной дорогой для тяжелой техники. Только в 2022 году осушенные торфяники выделили 124 млн тонн CO₂ — почти столько же, сколько вся Нидерланды за год.

В рамках нового Закона ЕС о восстановлении природы страны обязаны вернуть к жизни 30% деградированных торфяников к 2030 году. Польша уже включила восстановление болот в проект «Восточный щит» стоимостью 10 млрд злотых, а Финляндия планирует пилотный проект.

Однако есть и трудности: сопротивление фермеров, чьи поля расположены на бывших болотах, а также опасения НАТО, что заболоченные территории могут мешать передвижению союзных войск.

Тем не менее эксперты считают стратегическое заболачивание «выигрышем для всех»: оно укрепляет оборону, снижает выбросы и поддерживает биоразнообразие. «Лучше действовать заранее, чем в спешке во время войны», — подчеркивают экологи.

