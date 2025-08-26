Выпускники минских вузов бойкотируют распределение 26.08.2025, 13:41

Они ищут любые способы избежать отработки.

В отношении пятерых выпускников одного из высших учебных заведений Минска возбуждены уголовные дела за махинации с распределением. Об этом сообщает Генпрокуратура, пишет «Зеркало».

По данным следствия, они с 2019 по 2022 год «при пособничестве других лиц» предоставили в учреждение образования заведомо подложные документы о своем трудоустройстве по распределению по специальности.

«Подобным образом фигуранты уголовных дел планировали избежать отработки срока обязательной работы по распределению, установленного Кодексом об образовании, а в случае неотработки — возмещения в республиканский бюджет средств, затраченных государством на их подготовку», — отмечает прокуратура.

Действия молодых людей причинили государству ущерб в общей сумме более 20 тысяч рублей. В отношении выпускников возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 216 УК (Причинение имущественного ущерба без признаков хищения). Им грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

