закрыть
26 августа 2025, вторник, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму спецназ ВСУ вывел из строя важные российские объекты логистики

  • 26.08.2025, 13:50
В Крыму спецназ ВСУ вывел из строя важные российские объекты логистики

БПЛА атаковали железнодорожную станцию «Урожайная».

Силы специальных операций ВС Украины вывели из строя важные объекты логистики, которые обеспечивают военные части российской оккупационной армии. Об этом сообщили в Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.

«Силы специальных операций ВС Украины провели специальные действия на временно оккупированной территории автономной республики Крым, в результате чего, были выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ», - говорится в сообщении.

В то же время в Telegram-канале «Око Гора» появилась информация о том, что БПЛА атаковали железнодорожную станцию «Урожайная» в Крыму.

«Судя по характерному черному дыму, горит тяговая подстанция. 20 атака по железной дороге за последние 35 дней, 150 км от ЛБС», - говорится в публикации.

Является ли этот объект также результатом действий украинских защитников, не уточняется.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев