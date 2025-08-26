В Крыму спецназ ВСУ вывел из строя важные российские объекты логистики
- 26.08.2025, 13:50
БПЛА атаковали железнодорожную станцию «Урожайная».
Силы специальных операций ВС Украины вывели из строя важные объекты логистики, которые обеспечивают военные части российской оккупационной армии. Об этом сообщили в Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.
«Силы специальных операций ВС Украины провели специальные действия на временно оккупированной территории автономной республики Крым, в результате чего, были выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ», - говорится в сообщении.
В то же время в Telegram-канале «Око Гора» появилась информация о том, что БПЛА атаковали железнодорожную станцию «Урожайная» в Крыму.
«Судя по характерному черному дыму, горит тяговая подстанция. 20 атака по железной дороге за последние 35 дней, 150 км от ЛБС», - говорится в публикации.
Является ли этот объект также результатом действий украинских защитников, не уточняется.