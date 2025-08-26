«Белорусской картошки нет уже лет пятнадцать»1
26.08.2025
Чем на самом деле питаются белорусы.
В редакцию Charter97.org пришло письмо от постоянного читателя сайта Александра. В нем он поделилась интересной историей:
— Люблю встречаться со своими друзьями из Беларуси. Расспросить, что да как.
Почувствовать вкус, запах и атмосферу страны, ведь из-за вынужденной эмиграции со временем теряется ощущение того, что происходит на родине.
Вот встретился я с приятелем Дмитрием и спрашиваю:
— Скажи, друг, как там в Беларуси, появилась ли наконец картошка? Или это была больше раздутая проблема, чем реальная история?
— Саша, вот скажи, ты когда последний раз в Беларуси покупал картошку на рынке?
— Да никогда не покупал, у меня теща с тестем такие опытные огородники, что я вообще из овощей и фруктов покупал только заморские плоды.
— Ну так вот, Саша, белорусской картошки у нас нет уже лет десять–пятнадцать. Ну, может, процентов двадцать, если за уши притянуть, наберется. А так вся картошка у нас египетская, таджикистанская, азербайджанская. Зачем белорусам садить картошку, если то зальет, то засушит? Белорусы же не дураки, чтобы работать себе в убыток!
Вот мой сосед засаживает весь свой участок фацелией: во-первых, это отличный медонос, а во-вторых, семена можно за большие деньги продать во Францию — для парфюмерии. Так зачем белорусам за копейки маяться?
Да и вообще, думаешь, белорусы действительно такие зарплаты имеют, как пишет статистика? Да лес белорусов кормит. Вот в начале сезона лисички скупали по 7 долларов за килограмм. Так что белорусы летом крутятся, чтобы зимой ноги не вытянуть.
— Ну так а картошка есть?
— Есть, только цены высокие. Но кто не посадил себе — тот и египетскую съест, никуда не денется…