«Белорусской картошки нет уже лет пятнадцать»

Чем на самом деле питаются белорусы.

В редакцию Charter97.org пришло письмо от постоянного читателя сайта Александра. В нем он поделилась интересной историей:

— Люблю встречаться со своими друзьями из Беларуси. Расспросить, что да как.

Почувствовать вкус, запах и атмосферу страны, ведь из-за вынужденной эмиграции со временем теряется ощущение того, что происходит на родине.

Вот встретился я с приятелем Дмитрием и спрашиваю:

— Скажи, друг, как там в Беларуси, появилась ли наконец картошка? Или это была больше раздутая проблема, чем реальная история?

— Саша, вот скажи, ты когда последний раз в Беларуси покупал картошку на рынке?

— Да никогда не покупал, у меня теща с тестем такие опытные огородники, что я вообще из овощей и фруктов покупал только заморские плоды.

— Ну так вот, Саша, белорусской картошки у нас нет уже лет десять–пятнадцать. Ну, может, процентов двадцать, если за уши притянуть, наберется. А так вся картошка у нас египетская, таджикистанская, азербайджанская. Зачем белорусам садить картошку, если то зальет, то засушит? Белорусы же не дураки, чтобы работать себе в убыток!

Вот мой сосед засаживает весь свой участок фацелией: во-первых, это отличный медонос, а во-вторых, семена можно за большие деньги продать во Францию — для парфюмерии. Так зачем белорусам за копейки маяться?

Да и вообще, думаешь, белорусы действительно такие зарплаты имеют, как пишет статистика? Да лес белорусов кормит. Вот в начале сезона лисички скупали по 7 долларов за килограмм. Так что белорусы летом крутятся, чтобы зимой ноги не вытянуть.

— Ну так а картошка есть?

— Есть, только цены высокие. Но кто не посадил себе — тот и египетскую съест, никуда не денется…

