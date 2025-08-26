Воздушная война в Украине может многому научить Запад 26.08.2025, 13:57

Россия провалила главный урок и платит большую цену.

Боевые действия в Украине стали источником ценных уроков для военных стратегов. Война показала значимость беспилотных систем, мощь реактивной артиллерии и колоссальный объем боеприпасов, необходимый для современных операций. Но один из ключевых выводов касается борьбы за контроль в воздухе, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

24 февраля 2022 года многие ожидали, что Украина быстро падет под натиском превосходящих сил России. Однако Кремль не сумел достичь своих целей: захватить Киев, Харьков, Одесу и Донбасс. Одной из главных причин стало то, что российские ВКС не смогли установить господство в воздухе.

На первый взгляд, Россия обладала численным и технологическим преимуществом. Украинские ВВС использовали устаревшие советские самолеты, но сумели пережить первый удар, сохранив часть авиации и систем ПВО. В результате обе стороны оказались в условиях «оспариваемого неба», где каждое применение авиации сопряжено с риском. Россия уже потеряла более 100 боевых самолетов.

Главный урок — завоевать господство в небе с первого удара. Опыт Украины показывает, что для победы необходимо обеспечить господство в воздухе в первые часы конфликта. Россия этого не сделала — и теперь платит высокую цену.

Еще один урок — эффективность наземной ПВО. Украина сохранила часть систем после первых ударов, а затем усилила оборону за счет поставок НАТО. Хотя Россия продолжает наносить удары ракетами, дронами и бомбами, их эффективность значительно ниже, чем могла бы быть при полном контроле в воздухе.

