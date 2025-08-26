закрыть
26 августа 2025, вторник, 15:09
Когда родителю положен дополнительный выходной?

  • 26.08.2025, 14:12
Объяснила юрист.

«Услышала от знакомой, что родители, воспитывающие двух детей в возрасте до 16 лет, имеют право на один дополнительный выходной в месяц. А как его взять и все ли имеют на него право?» - спросила у «АиФ» минчанка.

«Действительно, согласно ст. 265 Трудового кодекса родители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 16 лет, имеют право на один дополнительный выходной в месяц, - утверждает юрист Вероника Шпаковская. - Чтобы его получить, работнику необходимо подать соответствующее заявление нанимателю. Такой выходной можно брать каждый месяц, однако в соответствии с Трудовым кодексом он не оплачивается. В то же время в коллективном договоре или других локальных актах все же может быть предусмотрена плата за такой дополнительный выходной».

