Когда родителю положен дополнительный выходной?
- 26.08.2025, 14:12
Объяснила юрист.
«Услышала от знакомой, что родители, воспитывающие двух детей в возрасте до 16 лет, имеют право на один дополнительный выходной в месяц. А как его взять и все ли имеют на него право?» - спросила у «АиФ» минчанка.
«Действительно, согласно ст. 265 Трудового кодекса родители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 16 лет, имеют право на один дополнительный выходной в месяц, - утверждает юрист Вероника Шпаковская. - Чтобы его получить, работнику необходимо подать соответствующее заявление нанимателю. Такой выходной можно брать каждый месяц, однако в соответствии с Трудовым кодексом он не оплачивается. В то же время в коллективном договоре или других локальных актах все же может быть предусмотрена плата за такой дополнительный выходной».