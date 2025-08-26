закрыть
26 августа 2025, вторник
Лукашенко стреляет себе в голову

  • 26.08.2025, 14:31
  • 2,740
Лукашенко стреляет себе в голову

Диктатор не усвоил уроков недавней истории.

Во время встречи 25 августа с губернатором Вологодской области России Георгием Филимоновым белорусский правитель, желая потрафить дорогому гостю, стал размышлять о близости русского и белорусского народов.

«Велико уважение нашего народа к русскому народу. Мне даже как человеку советскому трудно выговаривать это - что там русские, белорусы… Мы один народ фактически. От одного корня произошли, родились, мы похожи абсолютно друг на друга, у нас принципы одни и те же, мы развиваемся так, как должны развиваться славянские народы. Мы хотели бы, чтобы у нас были самые добрые и теплые отношения», - сказал Александр Лукашенко.

При этом, говоря о том, что русские и белорусы «один народ», он, видимо, даже не подозревает, что стреляет себе не то что в ногу, а, можно сказать, в голову, пишет UDF.

Ведь это именно тот нарратив, который уже несколько десятилетий насаждается в белорусском социуме российской пропагандой. По логике Кремля, если мы «один народ», то зачем белорусам собственное государство и государственность.

Владимир Путин часто повторяет что русские и украинцы – это тоже один народ. В Киеве с этим тезисом не согласились. И вот, по сути, именно из-за этого разногласия в Украине уже четвертый год идет кровопролитная война.

Но с Беларусью все гораздо проще – Лукашенко не только не перечит кремлевской пропаганде, но нарочито ретранслирует этот тезис.

