Лукашенко стреляет себе в голову 2 26.08.2025, 14:31

2,740

Диктатор не усвоил уроков недавней истории.

Во время встречи 25 августа с губернатором Вологодской области России Георгием Филимоновым белорусский правитель, желая потрафить дорогому гостю, стал размышлять о близости русского и белорусского народов.

«Велико уважение нашего народа к русскому народу. Мне даже как человеку советскому трудно выговаривать это - что там русские, белорусы… Мы один народ фактически. От одного корня произошли, родились, мы похожи абсолютно друг на друга, у нас принципы одни и те же, мы развиваемся так, как должны развиваться славянские народы. Мы хотели бы, чтобы у нас были самые добрые и теплые отношения», - сказал Александр Лукашенко.

При этом, говоря о том, что русские и белорусы «один народ», он, видимо, даже не подозревает, что стреляет себе не то что в ногу, а, можно сказать, в голову, пишет UDF.

Ведь это именно тот нарратив, который уже несколько десятилетий насаждается в белорусском социуме российской пропагандой. По логике Кремля, если мы «один народ», то зачем белорусам собственное государство и государственность.

Владимир Путин часто повторяет что русские и украинцы – это тоже один народ. В Киеве с этим тезисом не согласились. И вот, по сути, именно из-за этого разногласия в Украине уже четвертый год идет кровопролитная война.

Но с Беларусью все гораздо проще – Лукашенко не только не перечит кремлевской пропаганде, но нарочито ретранслирует этот тезис.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com