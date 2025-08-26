Ударный дрон упал и взорвался в Эстонии 1 26.08.2025, 14:45

1,454

Фото: Heini Heinlaid/ERR

На месте происшествия образовалась воронка.

В Эстонии местный фермер нашел обломки ударного дрона около 15 часов 25 августа в волости Элва уезда Тартумаа. На месте происшествия образовалась воронка от взрыва.

Правоохранители предполагают, что это мог быть украинский беспилотник, сбитый с курса российским средством радиоэлектронной борьбы, пишет 26 августа эстонское издание ERR. Генеральный директор Департамента полиции безопасности Марго Паллосон сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«По предварительным данным, мы имеем основания полагать, что это мог быть украинский дрон, нацеленный на объекты на территории России, но который Россия с помощью GPS-глушения и других средств электронной борьбы сбила с курса, и он отклонился в воздушное пространство Эстонии. На данный момент ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон», — заявил Паллосон.

Он добавил, что по данным следствия это был именно военный дрон, поскольку к нему было прикреплено взрывчатое вещество. Паллосон отметил, что если бы этот БПЛА попал в жилой дом, он мог бы вызвать значительные разрушения.

Паллосон отметил, что это был военный дрон, к которому было прикреплено взрывчатое вещество, и оно также взорвалось. По его словам, если бы он упал на жилой дом, он мог бы вызвать серьезные разрушения. Полиция предполагает, что беспилотник мог залететь в Эстонию как из РФ, так и из Латвии.

Также сообщается, что утром 24 августа Департамент полиции и пограничной обороны наблюдал за беспилотником, который двигался над Чудским озером и упал в озеро на территории РФ.

В Эстонии упал и взорвался дрон: реакция правительства

Эстонский министр обороны Ханно Певкур отметил, что дрон упал на территории его страны из-за того, что Кремль продолжает войну, а Украина должна защищать себя.

При этом начальник разведывательного центра Сил обороны Антс Кивисельг сказал, что глушение GPS-сигнала российскими военными было направлено на защиту стратегических объектов на территории РФ и не нацеливалось непосредственно на Эстонию или другие страны-члены Североатлантического альянса (НАТО).

