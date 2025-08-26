Племянник Кадырова устроил смертельное ДТП в Грозном
- 26.08.2025, 14:58
Его не привлекли к ответственности.
Председатель счетной палаты Чечни и племянник главы республики Рамзана Кадырова Ясин Закриев 20 июля 2025 года совершил ДТП в Грозном, в результате чего погибла супружеская пара, двое их детей получили тяжелые травмы, сообщает Центр защиты прав человека «Мемориал». По данным центра, Закриев врезался в их машину сзади.
«На следующий день состоялись похороны: по распоряжению властей, незамедлительно провели акцию примирения между семьями. Уголовное дело не возбудили», – заявили правозащитники.
Об аварии 21 июля со ссылкой на местных жителей писало чеченское оппозиционное движение Niyso. Утверждается, что Закриев «мчался на огромной скорости и врезался в автомобиль, в котором ехали пожилые муж и жена», оба скончались на месте происшествия.