В Украине обновляют правила пересечения госграницы для мужчин в возрасте 18-22 лет

В Украине обновляют правила пересечения госграницы для мужчин в возрасте 18-22 лет1
- 26.08.2025, 15:15
Зеленский заявил о согласовании деталей с военным командованием.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.
По словам Зеленского, было рассмотрено много вопросов. В частности, сотрудничество с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продолжение грантовой помощи для закупки природного газа.
Также обсуждалось расширение программы «еВідновлення». Президент отметил, что будет больше возможностей для компенсации потери имущества на временно оккупированных территориях. Премьер-министр представит все детали.
«Третье: сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать», - рассказал Зеленский.