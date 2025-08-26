закрыть
В Украине обновляют правила пересечения госграницы для мужчин в возрасте 18-22 лет

1
  • 26.08.2025, 15:15
Зеленский заявил о согласовании деталей с военным командованием.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

По словам Зеленского, было рассмотрено много вопросов. В частности, сотрудничество с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продолжение грантовой помощи для закупки природного газа.

Также обсуждалось расширение программы «еВідновлення». Президент отметил, что будет больше возможностей для компенсации потери имущества на временно оккупированных территориях. Премьер-министр представит все детали.

«Третье: сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать», - рассказал Зеленский.

