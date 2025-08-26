закрыть
26 августа 2025, вторник, 15:49
В общежитиях гродненского университета введут дежурства студентов

  • 26.08.2025, 15:16
В общежитиях гродненского университета введут дежурства студентов

Зачем?

Жильцы студенческих общежитий Гродненского аграрного университета могут проводить дежурства для «противодействия экстремизму, в том числе терроризму». Об этом говорится в положении, регулирующем правила проживания, подписанном ректором учебного заведения Валентином Пешком.

Внимание на документ обратило издание Hrodna.life.

«В целях усиления мер по укреплению общественной безопасности и дисциплины, предупреждения чрезвычайных ситуаций, «противодействия экстремизму», в том числе «терроризму», в студенческих общежитиях могут организовываться дежурства из числа лиц, проживающих в общежитии студентов», — говорится в документе, утвержденном 8 июля.

Как будут проходить дежурства и значит ли это, что у студентов будут проверять подписки на «экстремистские ресурсы», в положении не уточняется.

Есть в документе и упоминание об идеологической работе среди студентов. За ее проведение отвечает администрация университета.

Там также сказано, что в обязанности воспитателя общежития входит «соблюдение правил внутреннего распорядка в общежитии, проведение работ по недопущению вредных для здоровья привычек, употребления алкогольных напитков и наркотических средств».

