На мясном рынке - очередное банкротство 26.08.2025, 15:37

Комбинат накопил долгов на сотни тысяч рублей.

Банкротится мясоперерабатывающий комбинат «Острожанский-К» из Лельчицкого района. Предприятие не работало с 2019 года и накопило долгов более чем на 190 тысяч рублей, пишет «Зеркало».

Дело о банкротстве начали рассматривать в мае этого года, хотя завод не работал с 2019-го. А с апреля 2023-го его ликвидируют.

В Экономический суд Гомельской области пошли представители налоговой инспекции по Житковичскому району. По их данным, предприятие задолжало налогов на общую сумму более чем 189 тыс. рублей. Кроме этого, у него были незначительные долги перед другими организациями: перед «Беларуськалием» — на 76,65 рубля, «Автолайтэкспресс» — 1353,63 рубля и «ПЦЦ Консьюмер Продакс навигатор» — 3223,79 рубля. При этом активов у компании нет.

В мае нынешнего года суд открыл конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

18 августа Экономический суд Гомельской области решил признать завод банкротом и ликвидировать его.

