Танкер «теневого флота» России взорвался у побережья Чукотки
- 26.08.2025, 15:43
О последствиях рассказали в украинском ЦПД.
У берегов Чукотки на танкере российского «теневого флота» произошел взрыв. Пострадали два члена экипажа. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).
Российские пропагандисты уверяют, что разлива нефтепродуктов нет, пытаясь приуменьшить значение аварии. Однако этот инцидент говорит о критическом состоянии танкерного флота РФ, подчеркнули в ЦПД.
«В условиях санкций Москва лишена доступа к качественному ремонту и сертифицированным комплектующим, поэтому регулярные аварии стали обыденностью. Взрывы, пожары и разливы нефти или токсичных веществ — прямое следствие теневой логистики, с помощью которой Кремль пытается преодолеть санкционное давление», — говорится в сообщении.