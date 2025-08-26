Танкер «теневого флота» России взорвался у побережья Чукотки 26.08.2025, 15:43

О последствиях рассказали в украинском ЦПД.

У берегов Чукотки на танкере российского «теневого флота» произошел взрыв. Пострадали два члена экипажа. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).

Российские пропагандисты уверяют, что разлива нефтепродуктов нет, пытаясь приуменьшить значение аварии. Однако этот инцидент говорит о критическом состоянии танкерного флота РФ, подчеркнули в ЦПД.

«В условиях санкций Москва лишена доступа к качественному ремонту и сертифицированным комплектующим, поэтому регулярные аварии стали обыденностью. Взрывы, пожары и разливы нефти или токсичных веществ — прямое следствие теневой логистики, с помощью которой Кремль пытается преодолеть санкционное давление», — говорится в сообщении.

