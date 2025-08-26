Президент Южной Кореи: Встреча с Трампом прошла лучше ожиданий
- 26.08.2025, 15:54
Он подчеркнул важность военного союза с США.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен рассказал, что его команда опасалась «момента Зеленского» во время первой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Ранее в день встречи Трамп выразил сомнения по поводу состояния демократии в Южной Корее в социальных сетях, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Однако, по словам Ли, встреча «превзошла ожидания». Он отметил, что смог лучше понять позицию Трампа, получил поддержку и что переговоры продолжались дольше отведенного времени. «Я был уверен, что подобной ситуации не произойдет, так как читал книгу Трампа», — добавил президент Южной Кореи на встрече в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований.
В ходе переговоров лидеры сосредоточились на укреплении экономических связей и модернизации двустороннего альянса в условиях меняющегося уровня безопасности. Ли не раскрывал подробности устного торгового соглашения с Трампом, которое предусматривает тариф 15% на корейские товары в обмен на инвестиции более $350 млрд и дополнительные закупки энергии на $100 млрд. Трамп подчеркнул, что США не будут пересматривать условия сделки.
В день встречи стали известны новые инвестиции южнокорейских компаний в США: Amazon совместно с корейскими фирмами вложит $50 млрд в запуск малых ядерных реакторов, а Boeing и GE Aerospace подписали контракт с Korean Air на $50 млрд и 103 самолета. Ли также посетит филиппинскую верфь, купленную корейской компанией, что должно способствовать возрождению судостроительной отрасли США.
Президент Южной Кореи подчеркнул важность военного союза с США на фоне растущей ядерной угрозы со стороны КНДР. Ли заявил, что Южная Корея не намерена создавать собственное ядерное оружие, но отметил опасность северокорейских межконтинентальных ракет.