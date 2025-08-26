Президент Южной Кореи: Встреча с Трампом прошла лучше ожиданий 26.08.2025, 15:54

Ли Чжэ Мен

Он подчеркнул важность военного союза с США.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен рассказал, что его команда опасалась «момента Зеленского» во время первой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Ранее в день встречи Трамп выразил сомнения по поводу состояния демократии в Южной Корее в социальных сетях, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Однако, по словам Ли, встреча «превзошла ожидания». Он отметил, что смог лучше понять позицию Трампа, получил поддержку и что переговоры продолжались дольше отведенного времени. «Я был уверен, что подобной ситуации не произойдет, так как читал книгу Трампа», — добавил президент Южной Кореи на встрече в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований.

В ходе переговоров лидеры сосредоточились на укреплении экономических связей и модернизации двустороннего альянса в условиях меняющегося уровня безопасности. Ли не раскрывал подробности устного торгового соглашения с Трампом, которое предусматривает тариф 15% на корейские товары в обмен на инвестиции более $350 млрд и дополнительные закупки энергии на $100 млрд. Трамп подчеркнул, что США не будут пересматривать условия сделки.

В день встречи стали известны новые инвестиции южнокорейских компаний в США: Amazon совместно с корейскими фирмами вложит $50 млрд в запуск малых ядерных реакторов, а Boeing и GE Aerospace подписали контракт с Korean Air на $50 млрд и 103 самолета. Ли также посетит филиппинскую верфь, купленную корейской компанией, что должно способствовать возрождению судостроительной отрасли США.

Президент Южной Кореи подчеркнул важность военного союза с США на фоне растущей ядерной угрозы со стороны КНДР. Ли заявил, что Южная Корея не намерена создавать собственное ядерное оружие, но отметил опасность северокорейских межконтинентальных ракет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com