Белорусы столкнулись с проблемами с PayPal
- 26.08.2025, 16:04
В одном из банков рассказали подробности.
«МТБанк» сообщил, что получает от клиентов сообщения о проблемах с использованием платежной системы PayPal.
«В настоящее время операции, совершаемые с использованием карт через PayPal (как оплаты, так и добавление карт), могут быть недоступны или отклоняться, — отметили в «МТБанке». — Данная ситуация характерна не только для клиентов нашего банка, но и других финансовых учреждений Беларуси. «МТБанк» совместно с платежными системами работает над скорейшим разрешением этой ситуации».
В «МТБанк» уточняют, что финучреждение не ограничивало работу своих карт в PayPal.
«Если вы столкнулись с отказом по карте, просим вас сохранять чек или сообщение об ошибке и информировать банк — это поможет ускорить взаимодействие с платежными системами, — уточнили в банке. — После получения дополнительной информации касательно работы PayPal в Беларуси мы проинформируем вас для определения дальнейших действий с данным сервисом».