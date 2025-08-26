Белорусы столкнулись с проблемами с PayPal 26.08.2025, 16:04

В одном из банков рассказали подробности.

«МТБанк» сообщил, что получает от клиентов сообщения о проблемах с использованием платежной системы PayPal.

«В настоящее время операции, совершаемые с использованием карт через PayPal (как оплаты, так и добавление карт), могут быть недоступны или отклоняться, — отметили в «МТБанке». — Данная ситуация характерна не только для клиентов нашего банка, но и других финансовых учреждений Беларуси. «МТБанк» совместно с платежными системами работает над скорейшим разрешением этой ситуации».

В «МТБанк» уточняют, что финучреждение не ограничивало работу своих карт в PayPal.

«Если вы столкнулись с отказом по карте, просим вас сохранять чек или сообщение об ошибке и информировать банк — это поможет ускорить взаимодействие с платежными системами, — уточнили в банке. — После получения дополнительной информации касательно работы PayPal в Беларуси мы проинформируем вас для определения дальнейших действий с данным сервисом».

