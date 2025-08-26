На пекинской бирже труда не хватает рабочих мест 1 26.08.2025, 16:06

Экономический спад в Китае особенно тяжело отразился на пожилых людях.

На окраине Пекина, в районе Мацзяцяо, каждое утро сотни людей собираются в поисках разовой работы. Уже в 4:30 появляются вербовщики на электросамокатах и выкрикивают ставки — 170–180 юаней (около $25) за день. Работы самые разные: заливка бетона, упаковка напитков, уборка зданий. Удачливые уезжают на минивэнах, остальные ждут следующего предложения, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Такие сцены десятилетиями были привычны для китайских городов. Рынки поденного труда давали шанс мигрантам села закрепиться в мегаполисе. Но сегодня Китай переживает экономический спад. Строительство замедлилось, заводы ищут молодых и квалифицированных сотрудников. Рабочие в возрасте остаются без работы.

43-летняя Ван Лиюань приезжает на рынок почти каждый день с 2022 года, когда потеряла место на фармзаводе. Возраст и проблемы со здоровьем мешают найти постоянную работу. Даже на стройках теперь отбор жесткий: «Выбирают как наложниц: трудолюбие, эффективность», — говорит она.

Лучшие дни приносят Ван $25, но и это не каждый день. Приходится экономить на всем, даже на сыне, живущем у бабушки.

Условия ухудшаются. Жилье предлагают по $3 за ночь, некоторые спят на улицах. На этом фоне процветают посредники, которые берут большую комиссию. Власти пытаются упорядочить рынок, создавая официальные площадки с бесплатными завтраками, но работники предпочитают старое место.

