Оборонный щит: как Украина усиливает собственный ВПК 26.08.2025, 16:27

Киев договорился с рядом партнеров о масштабировании производства беспилотников.

Киев будет делится опытом производства и применения дронов с Австралией. В Украину приехала делегация этой страны во главе с директором по развитию объединенных сил — бригадным генералом Грантом Чемберсом. Киев также уже договорился с рядом партнеров о финансировании и масштабировании производства беспилотников. О том как Украина в условиях войны усиливает свой военно-промышленный комплекс, рассказали журналисты FREEДОМ.

Киев и Вильнюс будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Соответствующее письмо о намерениях подписали в Киеве главы оборонных ведомств Украины и Литвы Денис Шмыгаль и Довиле Шакалене. Это создаст возможности для запуска новых предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями. В частности речь идет о дальнобойных беспилотниках.

- Важно, что Литва продолжит направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине до 2027 года. Это сильный сигнал о долгосрочной поддержке наших воинов. Сосредоточились на привлечении дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской промышленности. Спасибо Литве за системную и неизменную поддержку Украины на пути к победе, — отметил министр обороны.

К совместному с Украиной изготовлению дронов планирует подключиться и Оттава. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время визита в Киев 24 августа. По его словам, в стране уже началась подготовка к размещению мощностей по производству дронов для усиления ВСУ. На финансирование инициативы Канада выделит часть средств из 2 млрд долларов, которые передает Украине в рамках договоренностей по G7.

- Мы выделим более 200 млн долларов на совместное производство оборонных материалов в наших двух странах, в частности, современных беспилотных летательных аппаратов, с привлечение канадских поставщиков, — отметил Карни.

Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что есть четкие договоренности, план действий по реализации соглашения о безопасности между странами.

- Также соглашение об административной помощи в таможенных делах было подписано на уровне наших министров и договоренность о производстве дронов, — пояснил президент Украины.

Опыт Киева в развитии дроновой индустрии будет перенимать Канберра. В Украину прибыла австралийская делегация. В ее составе — эксперты по беспилотным системам и технологиям. Канберра заинтересована в масштабировании производства беспилотников, а также их боевом применении и подготовке соответствующего персонала.

- Мы благодарны Австралии за политическую и финансовую помощь, а также за поставки оружия. Со своей стороны готовы делиться опытом в развитии дроновой индустрии, — заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

Норвегия готова помогать с развитием производства украинских дронов, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере в Киеве 25 августа. Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что с начала года Осло выделил 400 млн долларов на закупку украинских БпЛА.

- Норвегия является участницей коалиции дронов и мы инвестируем в украинскую промышленность. Мы воспользуемся этим визитом, чтобы продвигаться в этом направлении и наиболее эффективно производить такое вооружение, — отметил премьер Норвегии.

В 2025-2026 годах Осло намерен выделить почти 8,5 млрд долларов на поддержку Киева по программе «Нансена». Она рассчитана на поддержку Украины с 2023 до 2027 года. Распределение средств происходит ежегодно в соответствии с потребностями Украины.

- Я попросил премьер-министра рассмотреть возможность направления именно на дроны средств, которые остались на этот год по программе Нансена. Это будет очень и очень ощутимо. И чем больше будет наших дронов как для защиты позиций, так и для дальнобойных ударов, тем серьезнее будет давление на Россию ради мира, — заявил Зеленский.

Также президент поблагодарил Норвегию за поставки зенитно-ракетных комплексов NASAMS. По его словам, Киев надеется наладить совместное производство ЗРК. Кроме того, накануне Осло вместе с Берлином сообщили о выделении 700 млн долларов на закупку ПВО для Украины, говорится на сайте правительства Норвегии.

