Мерц пригрозил ужесточить санкции против России 1 26.08.2025, 17:08

Они станут ответом на срыв встречи с Зеленским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае срыва переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным Запад будет вынужден рассмотреть новые меры давления в отношении России, сообщает The Moscow Times.

«Мы ожидаем, что в течение ближайших двух недель состоится встреча Зеленского и Путина. Если договоренности, достигнутые между [президентом США] Дональдом Трампом и Путиным, будут сорваны, то решение снова ляжет на плечи европейцев и американцев. В этом случае мы вернемся к обсуждению дополнительных шагов», — отметил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

Он добавил: Зеленский во время недавнего визита в Вашингтон четко дал понять, что готов в любой момент сесть за стол переговоров. «Теперь все зависит от Москвы. Если Путину действительно важно прекратить гибель людей, он примет это предложение», — подчеркнул канцлер.

Мерц сообщил, что Евросоюз уже прорабатывает новые санкционные пакеты на случай отказа Кремля. Параллельно, указал он, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения дополнительных торговых пошлин. Канцлер также не исключил, что при срыве двустороннего саммита логичным выходом станет трехсторонняя встреча — с участием Зеленского, Путина и Трампа, — которую ранее также предлагала американская сторона.

Во время переговоров с Карни немецкий канцлер, по его словам, выделил два ключевых вопроса: каким образом может быть организован саммит и какие именно гарантии безопасности нужны Киеву, чтобы встреча стала не формальностью, а шагом к «длительному и устойчивому прекращению огня».

Идея прямых переговоров Зеленского и Путина возникла после саммита на Аляске. Однако вскоре Москва выставила условия. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встречу в ближайшее время ждать не стоит: Путин, по его словам, будет готов встретиться с украинским президентом лишь после «детальной проработки» повестки.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что именно Россия блокирует процесс. «Украина не уклоняется от переговоров и готова к ним в любом формате. Мы рассчитываем, что партнеры помогут добиться хотя бы минимально конструктивной позиции от Москвы», — сказал он.

По данным Reuters, Путин в обмен на прекращение развязанной им войны требует от Киева отказа от Донбасса, членства в НАТО и размещения иностранных войск, а также сокращения собственной армии. Кроме того, Москва настаивает на юридически закрепленных гарантиях нерасширения НАТО на восток.

