На видео попало чудесное спасение женщины в Гродно 26.08.2025, 17:14

В эту историю сложно поверить.

Сильная непогода обрушилась на Гродно днем 26 августа. Вместе с дождем пришла и гроза.

Удар стихии, причем в прямом смысле, пришлось испытать и одному из деревьев в центре города.

Все произошло во дворе на проспекте Космонавтов, пишет NewGrodno.

В березу попала молния. Момент зафиксировала камера наблюдения.

Выглядит эпично. На миг все заливает яркий свет, затем раздается гром, больше похожий на взрыв. В это время по двору шла женщина.

Всего несколько шагов спасли жизнь, ведь будь она ближе в этот момент, то все могло бы закончиться трагично.

Ситуация – очередное напоминание о том, что в грозу стоит позаботиться о собственной безопасности. Лучше не находиться на открытой местности, также важно держаться подальше от высоких деревьев. Как видим, молния находит их даже в городе.

