На видео попало чудесное спасение женщины в Гродно
- 26.08.2025, 17:14
В эту историю сложно поверить.
Сильная непогода обрушилась на Гродно днем 26 августа. Вместе с дождем пришла и гроза.
Удар стихии, причем в прямом смысле, пришлось испытать и одному из деревьев в центре города.
Все произошло во дворе на проспекте Космонавтов, пишет NewGrodno.
В березу попала молния. Момент зафиксировала камера наблюдения.
Выглядит эпично. На миг все заливает яркий свет, затем раздается гром, больше похожий на взрыв. В это время по двору шла женщина.
Всего несколько шагов спасли жизнь, ведь будь она ближе в этот момент, то все могло бы закончиться трагично.
Ситуация – очередное напоминание о том, что в грозу стоит позаботиться о собственной безопасности. Лучше не находиться на открытой местности, также важно держаться подальше от высоких деревьев. Как видим, молния находит их даже в городе.