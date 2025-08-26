Актер Тимоти Олифант рассказал, сожалеет ли он об отказе от роли в «Форсаже» 2 26.08.2025, 17:28

Тимоти Олифант

«Форсаж» превратился в одну из крупнейших голливудских экшен-франшиз с 10 фильмами.

Актер Тимоти Олифант признался, что не испытывает сожалений из-за отказа сыграть Доминика Торетто в первом фильме «Форсаж», пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

57-летнего актера спросили, что он чувствует, видя миллиардные сборы франшизы с Вином Дизелем. «Ответить на этот вопрос сложно, чтобы никого не обидеть. Я люблю эти фильмы. Рад, что у всех все получилось», — сказал он.

Продюсер Нил Х. Мориц заявлял, что Universal согласилась снимать фильм только в случае участия Олифанта. После его отказа роль предложили Дизелю, который на тот момент был известен лишь по ролям второго плана, включая «Спасти рядового Райана».

Сегодня «Форсаж» превратился из истории об уличных гонках в Лос-Анджелесе в одну из крупнейших голливудских экшен-франшиз с 10 фильмами.

Олифант, известный по сериалу «Правосудие» и десяткам ролей в кино и на телевидении, подчеркнул, что доволен своим уровнем популярности: «У меня нет проблем суперзвезд, и при этом я работаю с лучшими. Это идеальное сочетание».

