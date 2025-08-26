закрыть
26 августа 2025, вторник, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Wildberries запустил в Беларуси новый сервис

1
  • 26.08.2025, 17:35
  • 1,590
Wildberries запустил в Беларуси новый сервис

Теперь заказы можно забирать напрямую из магазинов продавцов.

Российский маркетплейс Wildberries представил в Беларуси новую опцию получения заказов — Click&Collect. По заверению компании, она позволяет забирать товары, заказанные онлайн, напрямую из розничных магазинов продавцов, а не из привычных пунктов выдачи заказов, сообщает Telegraf.news.

Как пояснили Telegraf.news представители площадки, при оформлении заказа в корзине появится карта с доступными для самовывоза торговыми точками продавца (если такие есть).

Продавец сам подготовит его к выдаче в течение трёх дней. Срок хранения товара в магазине также определяет продавец — он может составлять от 24 часов до 30 дней.

В Wildberries отметили, что услуга ранее была протестирована в России. По словам руководителя направления доставки силами продавца компании Елизаветы Шлеин, тестирование «наглядно продемонстрировало высокую заинтересованность в услуге» как со стороны клиентов, так и продавцов.

Новая функция доступна по всей территории Беларуси. Чтобы ей воспользоваться, нужно обновить мобильное приложение на iOS или Android. Также она работает на сайте маркетплейса.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев