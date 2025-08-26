Wildberries запустил в Беларуси новый сервис 1 26.08.2025, 17:35

1,590

Теперь заказы можно забирать напрямую из магазинов продавцов.

Российский маркетплейс Wildberries представил в Беларуси новую опцию получения заказов — Click&Collect. По заверению компании, она позволяет забирать товары, заказанные онлайн, напрямую из розничных магазинов продавцов, а не из привычных пунктов выдачи заказов, сообщает Telegraf.news.

Как пояснили Telegraf.news представители площадки, при оформлении заказа в корзине появится карта с доступными для самовывоза торговыми точками продавца (если такие есть).

Продавец сам подготовит его к выдаче в течение трёх дней. Срок хранения товара в магазине также определяет продавец — он может составлять от 24 часов до 30 дней.

В Wildberries отметили, что услуга ранее была протестирована в России. По словам руководителя направления доставки силами продавца компании Елизаветы Шлеин, тестирование «наглядно продемонстрировало высокую заинтересованность в услуге» как со стороны клиентов, так и продавцов.

Новая функция доступна по всей территории Беларуси. Чтобы ей воспользоваться, нужно обновить мобильное приложение на iOS или Android. Также она работает на сайте маркетплейса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com