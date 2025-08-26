Wildberries запустил в Беларуси новый сервис

Wildberries запустил в Беларуси новый сервис1
Теперь заказы можно забирать напрямую из магазинов продавцов.
Российский маркетплейс Wildberries представил в Беларуси новую опцию получения заказов — Click&Collect. По заверению компании, она позволяет забирать товары, заказанные онлайн, напрямую из розничных магазинов продавцов, а не из привычных пунктов выдачи заказов, сообщает Telegraf.news.
Как пояснили Telegraf.news представители площадки, при оформлении заказа в корзине появится карта с доступными для самовывоза торговыми точками продавца (если такие есть).
Продавец сам подготовит его к выдаче в течение трёх дней. Срок хранения товара в магазине также определяет продавец — он может составлять от 24 часов до 30 дней.
В Wildberries отметили, что услуга ранее была протестирована в России. По словам руководителя направления доставки силами продавца компании Елизаветы Шлеин, тестирование «наглядно продемонстрировало высокую заинтересованность в услуге» как со стороны клиентов, так и продавцов.
Новая функция доступна по всей территории Беларуси. Чтобы ей воспользоваться, нужно обновить мобильное приложение на iOS или Android. Также она работает на сайте маркетплейса.