Лучший белорусский баскетболист сменил клуб
- 26.08.2025, 18:19
От подножья Альп – в колыбель античности.
Максим Салаш, в 2021-24 годах четырежды признававшийся лучшим баскетболистом нашей страны, подписал двухлетнее соглашение с греческим «Марусси». Об этом сообщают соцсети клуба.
29-летний Салаш в течение карьеры уже успел поиграть за клубы из Беларуси, России, Испании, Польши и Эстонии. Два последних года он защищал цвета французского «Бурка», в составе которого дважды доходил до полуфинала плей-офф чемпионата страны. Однако еще в начале лета Максим расстался с этим клубом, после чего оставался без работы.
В минувшем сезоне «Марусси» финишировал на последнем месте в регулярном чемпионате Греции. Впрочем, вылета из топ-дивизиона новому клубу удалось избежать благодаря плей-ин, в которой он оказался сильнее «Лаврио».