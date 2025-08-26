закрыть
26 августа 2025, вторник, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лучший белорусский баскетболист сменил клуб

  • 26.08.2025, 18:19
Лучший белорусский баскетболист сменил клуб
Максим Салаш

От подножья Альп – в колыбель античности.

Максим Салаш, в 2021-24 годах четырежды признававшийся лучшим баскетболистом нашей страны, подписал двухлетнее соглашение с греческим «Марусси». Об этом сообщают соцсети клуба.

29-летний Салаш в течение карьеры уже успел поиграть за клубы из Беларуси, России, Испании, Польши и Эстонии. Два последних года он защищал цвета французского «Бурка», в составе которого дважды доходил до полуфинала плей-офф чемпионата страны. Однако еще в начале лета Максим расстался с этим клубом, после чего оставался без работы.

В минувшем сезоне «Марусси» финишировал на последнем месте в регулярном чемпионате Греции. Впрочем, вылета из топ-дивизиона новому клубу удалось избежать благодаря плей-ин, в которой он оказался сильнее «Лаврио».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев