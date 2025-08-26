«Коллапс неизбежен»: почему путинская Россия обречена

«Коллапс неизбежен»: почему путинская Россия обречена1
- 26.08.2025, 18:25
Четыре фактора ускоряют крах.
Три года войны в Украине, сотни тысяч погибших, экономика под санкциями и усиливающийся демографический кризис — все это подводит Россию к краю пропасти. Эксперты все чаще называют коллапс нынешней системы неизбежным, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Аналитик Юрий Богданов утверждает: «Ключевые факторы, которые губят авторитарные режимы, уже работают в России. Коллапс неизбежен». По его словам, нынешняя «КГБшная» модель власти разрушается изнутри. Иллюзия силы держится лишь на пропаганде, но страна погружена в институциональную деградацию, социальную апатию и экономическую нестабильность.
Четыре фактора ускоряют крах:
Демографическая катастрофа, усугубленная войной.
Коррупция на всех уровнях, разрушающая государственный аппарат.
Огромная территория, ставшая обузой для централизованного управления.
Социальная разобщенность — общество без мотивации и единства.
«Война в Украине превратила Россию в страну с целой армией вооруженных, травмированных людей, которых невозможно интегрировать в мирную жизнь», — пишет Богданов.
История показывает, что диктатуры рушатся внезапно и стремительно. СССР, Португалия, Югославия — все они падали из-за внутренних противоречий, несмотря на видимую силу. «Путинская система не способна на реформы. Она либо откажется от имперских амбиций, либо распадется», — подчеркивает автор.
Вопрос лишь в том, какой сценарий реализуется: управляемый переход, «югославский вариант» или хаос с эпохой «полевых командиров». Но избежать распада нынешняя Россия уже не сможет.