ГАИ Беларуси хочет аннулировать лицензии некоторых автошкол 2 26.08.2025, 18:36

Каких?

Госавтоинспекция сказала, что в Беларуси могут начать лишать лицензии автошколы за несдачу квалификационных экзаменов с первой попытки, сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, по словам замначальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дениса Ливановича, в Беларуси намерены определить, что основными критериями аннулирования лицензии автошкол станут отсутствие положительной динамики по результатам сдачи водительских экзаменов.

Лишиться лицензии автошкола сможет, если процент несдачи квалификационных экзаменов с первой попытки будет выше общегородского. Также лишить лицензии по оказанию услуг подготовки переподготовки и повышения квалификации водителей механических ТС смогут, если не будут выполнены предписанные в ходе проверки мероприятия для устранения недостатков в учебной организации.

