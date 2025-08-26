закрыть
26 августа 2025, вторник, 19:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГАИ Беларуси хочет аннулировать лицензии некоторых автошкол

2
  • 26.08.2025, 18:36
ГАИ Беларуси хочет аннулировать лицензии некоторых автошкол

Каких?

Госавтоинспекция сказала, что в Беларуси могут начать лишать лицензии автошколы за несдачу квалификационных экзаменов с первой попытки, сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, по словам замначальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дениса Ливановича, в Беларуси намерены определить, что основными критериями аннулирования лицензии автошкол станут отсутствие положительной динамики по результатам сдачи водительских экзаменов.

Лишиться лицензии автошкола сможет, если процент несдачи квалификационных экзаменов с первой попытки будет выше общегородского. Также лишить лицензии по оказанию услуг подготовки переподготовки и повышения квалификации водителей механических ТС смогут, если не будут выполнены предписанные в ходе проверки мероприятия для устранения недостатков в учебной организации.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев