Rzeczpospolita: Лукашенко предложил Трампу освободить политзаключенных в обмен на отмену санкций 26.08.2025, 18:53

Режим рассчитывает на снятие ограничений с «Белавиа» и «Беларуськалия».

Режим Лукашенко ведет переговоры с американскими дипломатами по освобождению Минском «большого числа» политических заключенных. Взамен диктатор Александр Лукашенко попросил у американского коллеги Дональда Трампа смягчить санкции. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Режим рассчитывает на снятие санкций с авиакомпании «Белавиа» и производителя калийных удобрений «Беларуськалий». По словам собеседника газеты, Лукашенко стремиться «вырваться из изоляции» и наладить отношения с американским президентом.

15 августа Лукашенко и Трамп поговорили по телефону. Стороны обсудили освобождение 1,3 тыс. политических заключенных.

В июне режим помиловал 14 человек. Среди них — блогер Сергей Тихановский, арестованный в 2020 году. Решение было принято после визита в Минск спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com