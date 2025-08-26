закрыть
26 августа 2025, вторник, 19:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Rzeczpospolita: Лукашенко предложил Трампу освободить политзаключенных в обмен на отмену санкций

  • 26.08.2025, 18:53
Rzeczpospolita: Лукашенко предложил Трампу освободить политзаключенных в обмен на отмену санкций

Режим рассчитывает на снятие ограничений с «Белавиа» и «Беларуськалия».

Режим Лукашенко ведет переговоры с американскими дипломатами по освобождению Минском «большого числа» политических заключенных. Взамен диктатор Александр Лукашенко попросил у американского коллеги Дональда Трампа смягчить санкции. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Режим рассчитывает на снятие санкций с авиакомпании «Белавиа» и производителя калийных удобрений «Беларуськалий». По словам собеседника газеты, Лукашенко стремиться «вырваться из изоляции» и наладить отношения с американским президентом.

15 августа Лукашенко и Трамп поговорили по телефону. Стороны обсудили освобождение 1,3 тыс. политических заключенных.

В июне режим помиловал 14 человек. Среди них — блогер Сергей Тихановский, арестованный в 2020 году. Решение было принято после визита в Минск спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев