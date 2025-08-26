Rzeczpospolita: Лукашенко предложил Трампу освободить политзаключенных в обмен на отмену санкций
- 26.08.2025, 18:53
Режим рассчитывает на снятие ограничений с «Белавиа» и «Беларуськалия».
Режим Лукашенко ведет переговоры с американскими дипломатами по освобождению Минском «большого числа» политических заключенных. Взамен диктатор Александр Лукашенко попросил у американского коллеги Дональда Трампа смягчить санкции. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
Режим рассчитывает на снятие санкций с авиакомпании «Белавиа» и производителя калийных удобрений «Беларуськалий». По словам собеседника газеты, Лукашенко стремиться «вырваться из изоляции» и наладить отношения с американским президентом.
15 августа Лукашенко и Трамп поговорили по телефону. Стороны обсудили освобождение 1,3 тыс. политических заключенных.
В июне режим помиловал 14 человек. Среди них — блогер Сергей Тихановский, арестованный в 2020 году. Решение было принято после визита в Минск спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.