В Беларуси появился уникальный аппарат для лечения рака
- 26.08.2025, 19:04
Один на весь СНГ.
В Минском научном-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии установили новейшее устройство для лечения рака – аппарат томотерапии, сообщают «Минск-Новости».
Аппарат поставили во время реконструкции одного из блоков центра, рассказывает заместитель директора по гематологии этого медучреждения, руководитель Республиканского центра гематологии и пересадки костного мозга, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Усс.
По его словам, данное оборудование – единственное подобное на просторах СНГ. Это аппарат нового поколения, в котором уже есть элементы искусственного интеллекта.
Эти особенности позволили существенно повысить эффективность лечения пациентов, включая их подготовку к трансплантации костного мозга.
Профессор рассказал, что томотерапия является современным методом лечения, который заключается в прицельном облучении раковых клеток.
«Есть таргетные лекарственные препараты, которые очень эффективны в онкологии, гематологии. В радиологии, где используются лучевые методы, аналогично работает машина томотерапии: «стреляет», как из пушки, исключительно в цель – по опухолевым тканям», – объяснил Усс.
Что самое важное – здоровые клетки при этом не подвергаются облучению.
Сейчас аппарат используют для лучевой терапии пациентам с опухолями печени, ожидающих трансплантацию этого органа.
Курс томотерапии могут пройти как дети, так и взрослые абсолютно бесплатно. Лечение иностранцев также предусмотрено.