Польша проведет учения «Железный защитник-25» на фоне российско-белорусских учений 2 26.08.2025, 19:06

Военные учения будут проводиться на суше, в воздухе и на море.

В сентябре на территории Польши пройдут масштабные военные учения «Железный защитник-25», в которых примут участие военнослужащие страны и союзников по НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Польши.

По данным ведомства, в учениях примут участие около 34 000 военнослужащих, которые будут использовать около 600 единиц техники. Учения будут включать операции на суше, в воздухе и в Балтийском море.

В ходе учений военные планируют, в частности, «применить уроки, извлеченные в ходе войны в Украине».

Маневры будут проходить как на полигонах, так и за их пределами, в так называемой «непредсказуемой местности».

«Войска будут перемещаться по дорогам общего пользования и железной дороге, а это значит, что военные колонны будут развернуты в разных регионах страны», – сообщили в Войске польском.

Пресс-служба ведомства 26 августа призвала водителей быть осторожными и не фотографировать технику в связи с началом движения колонн.

Как отметили в Вооруженных силах Польши, целью учений является «демонстрация готовности к совместной обороне перед лицом современных угроз».

«Учения не направлены против какой-либо страны, а скорее демонстрируют единство и растущие возможности союзников в регионе», – заявили в ведомстве.

С 12 по 16 сентября на территории Беларуси пройдут совместные российско-белорусские военные учения «Запад-25».

