Пятикратный победитель Лиги чемпионов перешел в «Байер» 26.08.2025, 19:16

1,404

Ранее он защищал цвета мадридского «Реала».

Испанский защитник Лукас Васкес подписал контракт с «Байером». Об этом сообщается на сайте леверкузенского клуба.

34-летний футболист присоединился к «Байеру» на правах свободного агента, его контракт с мадридским «Реалом» истек в конце прошлого сезона.

Васкес подписал соглашение с новым клубом до 30 июня 2027 года.

Васкес дебютировал в основном составе «Реала» в сентябре 2015 года. С тех пор он отыграл десять сезонов и провел 402 матча. За это время защитник выиграл 23 трофея: пять раз побеждал в Лиге чемпионов, пять раз — в клубном чемпионате мира, четыре раза — в Суперкубке УЕФА, четыре раза — в чемпионате Испании, четыре раза — в Суперкубке Испании, один раз — в Кубке Испании.

В составе сборной Испании Васкес провел девять матчей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com