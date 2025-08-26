закрыть
26 августа 2025, вторник
Пятикратный победитель Лиги чемпионов перешел в «Байер»

Ранее он защищал цвета мадридского «Реала».

Испанский защитник Лукас Васкес подписал контракт с «Байером». Об этом сообщается на сайте леверкузенского клуба.

34-летний футболист присоединился к «Байеру» на правах свободного агента, его контракт с мадридским «Реалом» истек в конце прошлого сезона.

Васкес подписал соглашение с новым клубом до 30 июня 2027 года.

Васкес дебютировал в основном составе «Реала» в сентябре 2015 года. С тех пор он отыграл десять сезонов и провел 402 матча. За это время защитник выиграл 23 трофея: пять раз побеждал в Лиге чемпионов, пять раз — в клубном чемпионате мира, четыре раза — в Суперкубке УЕФА, четыре раза — в чемпионате Испании, четыре раза — в Суперкубке Испании, один раз — в Кубке Испании.

В составе сборной Испании Васкес провел девять матчей.

