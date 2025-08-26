FT узнала о «существенном сдвиге» в предложениях США по помощи Украине 26.08.2025, 19:34

США могут принять участие в возглавляемой ЕС программе развития ПВО Украины.

США заявили о готовности предоставить ресурсы для разведки, наблюдения, командования и управления в рамках любой западной программы безопасности для Украины после прекращения боевых действий, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, также Вашингтон может принять участие в возглавляемой европейскими странами программе развития системы противовоздушной обороны Украины.

С инициативой предоставить Украине гарантии безопасности ранее выступила так называемая «коалиция желающих» — объединение стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на украинской территории. Однако в частных беседах европейские чиновники признавали, что любое развертывание в Украине может иметь место только при поддержке США, которые будут обеспечивать защиту европейских войск, пишет FT.

На прошлой неделе Белый дом заявил, что США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности, но американских военных в Украине не будет. После этого американские чиновники подтвердили европейским коллегам, что Вашингтон готов предоставить «стратегические средства обеспечения» для обеспечения наземного развертывания под руководством Европы. Источники предупредили, что озвученное США предложение напрямую зависит от обязательств европейских стран разместить десятки тысяч военнослужащих в Украине.

FT отмечает, что готовность США поддержать европейские силы безопасности говорит о «существенном сдвиге» в позиции администрации Дональда Трампа, которая ранее исключала любое участие в защите Украины после прекращения боевых действий. Решение, как пишет издание, воодушевило европейских чиновников, хотя они допускают, что оно так и не будет реализовано.

Источники FT обратили внимание, что Вашингтон уже поставляет Киеву зенитные ракеты Patriot, но будущая поддержка будет включать в себя американскую авиацию, логистику и наземные радары, поддерживающие и обеспечивающие бесполетную зону и воздушный щит для Украины, контролируемый Европой. Также европейская инициатива предусматривает демилитаризованную зону, которую по согласованию с Украиной и Россией будут патрулировать миротворческие войска из третьей страны.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу советников по национальной безопасности и чиновников НАТО, которая займется разработкой гарантий безопасности для Украины. По словам собеседников издания, гарантии для Киева будут включать четыре компонента — военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий.

