26 августа 2025, вторник, 20:14
В Могилеве можно было пройти техосмотр с неисправным авто

  • 26.08.2025, 19:47
Помогали за 20 рублей.

Двоих жителей Могилева будут судить за получение взятки и посредничество во взяточничестве. Мужчины за деньги способствовали получению автовладельцами незаконных разрешений на допуск к участию в дорожном движении, сообщили в прокуратуре Могилевской области.

Инженер по техосмотру транспорта при посредничестве своего знакомого с мая 2023 года по апрель 2025-го брал 20 рублей за незаконную услугу. Он помогал пройти гостехосмотр на диагностической станции без указания неисправностей авто в специальной карте.

«Своими действиями обвиняемые способствовали получению владельцами легковых автомобилей незаконных разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении», — сообщили в прокуратуре.

Обвинения предъявлены 33-летнему и 36-летнему жителям Могилева. Они признали вину и возместили 200 рублей преступного дохода. Оба под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Инженера обвиняют в получении взятки (ч.1, ч.2 ст. 430 УК), его знакомого — в посредничество во взяточничестве (ч.1,ч.2 ст. 432 УК). Первому грозит до 10 лет колонии, второму — до шести лет.

