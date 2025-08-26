закрыть
26 августа 2025, вторник
Бельгия предоставит Украине несколько F-16

  • 26.08.2025, 19:52
Бельгия предоставит Украине несколько F-16

Уже в ближайшие месяцы.

В ближайшие месяцы Бельгия предоставит Украине несколько истребителей F-16.

Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время пресс-конференции после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой и министрами стран Бенелюкса в Одессе во вторник, 26 августа.

Так, Прево отметил, что Бельгия уже обучили более 3 тыс. украинских солдат, пилотов и техников.

«Мы предоставим вам несколько F-16 в ближайшие месяцы», - добавил он.

