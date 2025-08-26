Бельгия предоставит Украине несколько F-16 26.08.2025, 19:52

Уже в ближайшие месяцы.

В ближайшие месяцы Бельгия предоставит Украине несколько истребителей F-16.

Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время пресс-конференции после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой и министрами стран Бенелюкса в Одессе во вторник, 26 августа.

Так, Прево отметил, что Бельгия уже обучили более 3 тыс. украинских солдат, пилотов и техников.

«Мы предоставим вам несколько F-16 в ближайшие месяцы», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com