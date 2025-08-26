Зеленский: Украина обладает собственным оружием для дальних ударов по России 26.08.2025, 20:01

Киев больше не нуждается в согласовании таких ударов с США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь его страна использует собственные ракеты дальнего действия и больше не должна согласовывать удары по территории России с Вашингтоном, пишет Business Insider.

На пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни 24 августа Владимир Зеленский отметил:

«Сегодня мы используем отечественное оружие дальнего действия. И, честно говоря, уже давно не обсуждаем подобные вопросы с США».

По его словам, время, когда Запад посылал противоречивые сигналы насчет ответных ударов Украины по России, уже прошло.

Ранее Украина критически зависела от западных систем наподобие американских ATACMS и британских Storm Shadow. Их применение требовало разрешения и поддержки США, в том числе спутниковых данных для наведения.

Долгое время Киеву запрещали атаковать территорию России из-за страха эскалации. Это вызывало разочарование украинских властей, которые считали, что без возможности бить в тыл врага их армия «связана по рукам».

В конце 2024 года Вашингтон все же разрешил ограниченные удары по России, но в августе 2025-го Wall Street Journal сообщила, что Пентагон заблокировал использование ATACMS для атак внутри РФ. Официально Белый дом заявил, что «военный курс не изменился».

Однако за последние годы Украина создала собственные системы дальнего действия.

«Нептун» — крылатая ракета, которая уже доказала свою эффективность, потопив еще в апреле 2022 года флагман российского Черноморского флота «Москва».

«Фламинго» — новая ракета украинского производства с дальностью около 3000 километров и боевой частью до 1000 килограммов. Она способна достигать стратегических заводов в России вплоть до Урала. 18 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о начале серийного производства этой ракеты. Владимир Зеленский добавил, что массовое производство может развернуться уже в феврале следующего года.

Кроме того, Украина активно использует беспилотники для ударов по российским энергозаводам и военной инфраструктуре. Хотя они медленнее и слабее ракет, но тоже дают результат в стратегической войне на истощение.

