Келлогу в Украине предоставили дополнительную охрану из-за толпы поклонников 2 26.08.2025, 20:11

Спецпосланник президента США популярен среди обычных украинских граждан и солдат.

Посольство США в Украине предоставило дополнительную охрану для спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога во время его визита в Киев 24 августа. Об этом написала The New York Post со ссылкой на источник.

Сообщается, что Келлог настолько любим местными жителями, что американскому диппредставительству пришлось вызвать дополнительную охрану, чтобы защитить его от толп поклонников во время визита.

Как рассказал СМИ американский чиновник, в Киеве Келлог «был полностью окружен обычными украинскими гражданами и солдатами, которые поддерживали его усилия в помощи Трампу найти способ прекратить российскую агрессию против страны».

NYP отметила, что во время визита Келлога в столице Украины «сирены воздушной тревоги почти стихли», поскольку РФ не решается атаковать Киев, пока спецпосланник Трампа там.

По словам источника СМИ, Келлог – «один из немногих людей в Вашингтоне, кто не ищет себе следующую работу». В сочетании с его «непоколебимой преданностью президенту» [Трампу], это «дает ему способность говорить горькую правду, когда другие боятся высказаться», добавил собеседник NYP.

