В Копенгагене соберутся министры обороны стран ЕС 26.08.2025, 20:26

Будут обсуждать военную поддержку Украины.

В Копенгагене 28−29 августа состоится неформальная встреча министров обороны стран ЕС, посвященная вопросам безопасности и обороны, сообщило Датское председательство в Совете ЕС.

В рамках председательства Дании в ЕС, вместе с Европейской службой внешних дел, организуются неформальные встречи министров иностранных дел и обороны, которые проводятся дважды в год.

Встреча оборонных министров запланирована на 28 и 29 августа. Во время заседания внимание будет сосредоточено на военной поддержке Украины, укреплении европейской оборонной способности, а также на миссиях и операциях ЕС.

В первый день министры примут участие в предварительном мероприятии по вопросам обороны, а основные стратегические дискуссии состоятся 29 августа во время рабочих сессий.

Сейчас Европа совместно с США работает над гарантиями безопасности для Украины.

По данным WSJ, американский президент вместе с европейскими лидерами согласовали, что госсекретарь США Марко Рубио возглавит специальную рабочую группу. В нее войдут советники по нацбезопасности и представители НАТО, которые должны подготовить проект гарантий безопасности для Украины.

В свою очередь Рубио подтвердил европейским партнерам, что Америка готова участвовать в гарантиях безопасности для Украины после окончания войны, однако подчеркнул, что лидерство в этом вопросе должна брать на себя Европа.

Также телеканал CNN, ссылаясь на источники, писал, что США готовы сыграть ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности в случае принятия мирного соглашения с Россией и отправить в Украину своих пилотов.

