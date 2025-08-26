закрыть
В Минске приостановило работу популярное заведение

4
  • 26.08.2025, 20:37
  • 3,886
В Минске приостановило работу популярное заведение

Посетители жалуются на отравления.

Популярная у минчан кофейня-бистро Mon Nom в доме «с русалками» на Тракторном приостановила работу, об этом говорится в соцсетях заведения. Тем временем несколько человек заявили о плохом самочувствии после посещения кофейни.

«Читатель сообщает, что что-то съел в „Мон Ном“, и теперь они оба не работают. В официальном аккаунте лишь фраза „Временно закрыты“», — пишет телеграм-канал о столичном общепите «Мерзкий Кокобай».

Причину закрытия в самом заведении не сообщили. Тем временем в сервисе «Яндекс Карты» также появилось несколько отзывов с жалобами на симптомы отравления после посещения Mon Nom:

«В четверг вечером (21 августа. — Прим. ред.) отравились здесь вдвоем, четвертый день лежим в больнице, состояние ужасное, ни в коем случае не берите блюда с яйцами или курицей».

«Отравилась митболами, дважды вызывала скорую, третий день не могу встать с кровати, тем более выйти из дома, спасибо. 21 числа поужинала в вашем заведении, митболы имели странный запах, я решила, что это запах говядины, который мне не очень нравится, и съела их. В итоге на следующее утро все и началось».

Еще одна посетительница отметила, что «у мясных шариков был какой-то странный запах, будто несвежее мясо».

На эти отзывы в заведении не ответили.

Напомним, кофейня-бистро Mon Nom на Тракторном в знаменитом доме «с русалками» открылась в 2019 году. Основная фишка заведения — меню-конструктор, состоящее из нескольких небольших порций разных блюд.

