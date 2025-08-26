Тейлор Свифт объявила о помолвке 2 26.08.2025, 20:50

2,104

Предложение руки и сердца певице сделал игрок в американский футбол.

Певица Тейлор Свифт подтвердила помолвку с игроком в американский футбол Трэвисом Келси из команды «Канзас-Сити Чифс». Об этом артистка сообщила в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

35-летняя певица подписала публикацию «ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры женятся». На фотографиях видно обручальное кольцо, а также сцена предложения руки и сердца.

Пара встречается с 2023 года, после того, как футболист пришел на выступление Свифт в рамках ее турне The Eras Tour. Концерт проходил на домашнем стадионе команды, за которую он выступает.

