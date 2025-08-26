закрыть
26 августа 2025, вторник, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тейлор Свифт объявила о помолвке

2
  • 26.08.2025, 20:50
  • 2,104
Тейлор Свифт объявила о помолвке

Предложение руки и сердца певице сделал игрок в американский футбол.

Певица Тейлор Свифт подтвердила помолвку с игроком в американский футбол Трэвисом Келси из команды «Канзас-Сити Чифс». Об этом артистка сообщила в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

35-летняя певица подписала публикацию «ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры женятся». На фотографиях видно обручальное кольцо, а также сцена предложения руки и сердца.

Пара встречается с 2023 года, после того, как футболист пришел на выступление Свифт в рамках ее турне The Eras Tour. Концерт проходил на домашнем стадионе команды, за которую он выступает.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев