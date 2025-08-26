закрыть
Российский айтишник на суде поднял плакат «Путин – х…йло»

  • 26.08.2025, 21:19
Сергей Ирин

Его судили по статье о госизмене.

Суд в Москве приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего сотрудника «Яндекса» Сергея Ирина за донат фонду «Повернись живим». Об этом 26 августа сообщила «Медиазона».

Ирин сделал донат $500 украинскому фонду с российской банковской карты в феврале 2022 года, через три дня после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вскоре он уехал в Турцию, а позже жил на Шри-Ланке.

Ирина задержали в апреле 2024 года, когда он ненадолго вернулся, чтобы навестить родных в Нижнем Новгороде.

Его судили по статье о госизмене.

Ирин не отрицал, что сознательно делал перевод на нужды ВСУ, потому что хотел помочь Украине.

Во время оглашения приговора судом айтишник не встал, но достал плакат со словами: «Путин – х…йло» и показал слушателям.

В ходе предыдущих судебных заседаний, когда допрашивали свидетелей, он тоже просил передать, что «Путин – х…йло», подчеркнула «Медиазона».

