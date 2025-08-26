Российский айтишник на суде поднял плакат «Путин – х…йло»1
26.08.2025
Его судили по статье о госизмене.
Суд в Москве приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего сотрудника «Яндекса» Сергея Ирина за донат фонду «Повернись живим». Об этом 26 августа сообщила «Медиазона».
Ирин сделал донат $500 украинскому фонду с российской банковской карты в феврале 2022 года, через три дня после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Вскоре он уехал в Турцию, а позже жил на Шри-Ланке.
Ирина задержали в апреле 2024 года, когда он ненадолго вернулся, чтобы навестить родных в Нижнем Новгороде.
Ирин не отрицал, что сознательно делал перевод на нужды ВСУ, потому что хотел помочь Украине.
Во время оглашения приговора судом айтишник не встал, но достал плакат со словами: «Путин – х…йло» и показал слушателям.
В ходе предыдущих судебных заседаний, когда допрашивали свидетелей, он тоже просил передать, что «Путин – х…йло», подчеркнула «Медиазона».