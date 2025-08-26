В Украине разрешили выезжать из страны мужчинам до 22 лет 1 26.08.2025, 21:23

Впервые с начала российского вторжения.

В Украине впервые с начала российского вторжения мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать из страны, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

— Мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста, — рассказала Свириденко.

Она добавила, что решение касается также граждан Украины, которые по разным причинам оказались за границей:

— Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что основная цель нововведения — предоставить молодым украинцам «более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за рубежом, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины».

Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления.

Напомним, в Украине после начала полномасштабной войны с Россией действует военное положение, в рамках которого мужчинам от 18 до 60 лет, за редким исключением, запрещено выезжать за границу.

