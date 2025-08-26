закрыть
26 августа 2025, вторник, 21:54
Audi представила обновленный Q3 Sportback

  • 26.08.2025, 21:36
Audi представила обновленный Q3 Sportback

Фотофакт.

Компания Audi официально представила купеобразную версию своего компактного кроссовера - Audi Q3 Sportback 2026 модельного года.

Основным отличием Sportback от классического Q3 стал дизайн кузова со скошенной линией крыши. Это решение сделало автомобиль ниже на 28 миллиметров и одновременно уменьшило объем багажного отделения до 488 литров. Такая форма позволила придать модели более динамичный вид и выразить спортивный характер.

Интерьер новинки почти идентичен салону обычного Q3, включая мультимедийную систему и цифровую панель приборов. В настройках подвески кардинальных изменений не произошло, однако для версии Sportback были установлены другие пружины и амортизаторы, учитывая пониженный центр тяжести.

Линейка силовых агрегатов включает сразу несколько вариантов. Ключевой версией станет плагин-гибрид с суммарной мощностью 268 лошадиных сил, который базируется на 1,5-литровом бензиновом двигателе и оснащён аккумулятором ёмкостью 25,7 кВт·ч. Такая батарея обеспечивает до 113 километров пробега исключительно на электротяге. Кроме этого, покупателям предложат мягкий гибрид с тем же бензиновым агрегатом, а также два 2,0-литровых турбомотора на 200 и 272 л. с. Для поклонников дизельных силовых установок в гамме предусмотрен 2,0-литровый TDI мощностью 148 л. с.

Новинка поступит в продажу на европейском рынке уже в ноябре, а стартовая цена составит от €46450.

