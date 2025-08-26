Apple объявила дату премьеры iPhone 17 26.08.2025, 22:02

Где смотреть и что еще покажут.

Ежегодное мероприятие Apple, посвященное премьере iPhone нового поколения, состоится 9 сентября, сообщает официальный сайт компании. Презентация пройдет в штаб-квартире Apple в Купертино (Калифорния) в театре Стива Джобса и начнется 10:00 утра по местному времени (20:00 по Минску).

В онлайн-режиме премьеру можно будет увидеть на сайте Apple, на YouTube-канале американского техгиганта, в приложении Apple TV, а также в ее соцсетях.

Всего Apple покажет четыре модели смартфона: стандартный iPhone 17, принципиально новую версию iPhone 17 Air Air, которая заменит в линейке малопопулярную модификацию Plus, а также флагманские варианта iPhone 17 Pro и iPhone Pro Max.

Базовая модель, как ожидается, получит увеличенный о 6,3-дюйма дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и технологией LTPO. Плюс ко всему все модели оснастят новой 24-мегапиксельной селфи-камерой, которая заменит сенсор на 12 Мп. По предварительным данным, iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max будут отличаться новым дизайном задней панели с полноразмерной планкой модуля основной камеры, куда войдет три датчика на 48 Мп, в том числе модернизированная телефотокамера. Объем аккумулятора на версии Pro Max вырастет до 5000 мА*ч.

Помимо iPhone 17, компания представит Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3 — впервые за последние три года все обновленные модели смарт-часов дебютируют одновременно. Плюс ко всему американцы могут показать новые наушники AirPods Pro 3, обновленную смарт-колонку HomePod mini и модернизированную телевизионную приставку Apple TV 4K.

Наконец, 9 сентября Apple анонсирует сроки запуска операционных систем iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe и другого программного обеспечения для различных устройств.

