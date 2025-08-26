Главком ВСУ сообщил об успехах на фронте и стабилизации ситуации на двух направлениях 26.08.2025, 22:10

1,092

Продвижение россиян на границе Донецкой и Днепропетровской областей остановлено.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинская армия демонстрирует положительные результаты в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Об этом он написал в Facebook.

«Основным вопросом стала обороноспособность нашей страны. Мы рассматривали ситуацию на фронте, вызовы безопасности со стороны России и Беларуси, формирование резервов, а также взаимодействие с международными партнерами», - отметил Сырский.

Он сообщил, что представил Верховному главнокомандующему отчет о выполнении решений Ставки по формированию боеспособных резервов для Сил обороны.

«Россия не отказалась от своих агрессивных планов, но наши воины успешно сдерживают наступление. Главное внимание сейчас приковано к покровскому, добропольскому, новопавловскому, купянскому и запорожскому направлениям. Отдельно мы обсудили дополнительное обеспечение подразделений, которые держат оборону на этих участках», - подчеркнул главнокомандующий.

По его словам, на Сумщине и Харьковщине украинские военные показывают ощутимый прогресс благодаря активным действиям 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады и подразделений Сил специальных операций. «Их профессионализм и мужество стали определяющими для улучшения ситуации», - подчеркнул он.

Кроме того, на границе Днепропетровской и Донецкой областей силы обороны остановили врага и удерживают село Запорожское, несмотря на постоянные попытки россиян установить контроль над населенным пунктом. Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка.

